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Количество вакцинированных от COVID в Украине за сутки выросло втрое

Автор: Мария Кучерявец

В Украине за минувшие сутки вакцинировались от коронавируса почти 60 тысяч человек. Что втрое больше по сравнению с предыдущим днем (около 20 тысяч).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.

Статистика за сутки

За вчера, 14 февраля в Украине 59 170 человек вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 17 244 человека, вторую дозу - 27 362 человека, дополнительную дозу получили 457 человек, а бустерную - 14 107.

В целом в Украине

От начала вакцинальной кампании привито 15 594 938 человек, из них получили первую дозу - 15 594 936 человек, получивших две дозы - 14 985 576 человек, получили дополнительную дозу - 24 205 человек, а бустерную - 581 349. Всего проведено 31 186 066 прививок.

Напомним, люди от 60 лет могут потратить "ковидную тысячу" на коммуналку.

Добавим, Кабинет Министров разрешил тратить средства на коммуналку по программе "єПідтримка" и лицам с инвалидностью.

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Министерство здравоохранения УкраиныВакцина от коронавируса