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В компании Pfizer предлагают делать ежегодную COVID-прививку вместо частых ревакцинаций

Автор: Иванна Шовкун

Главный исполнительный директор компании Pfizer Альберт Бурла рассказал, как бороться с пандемией коронавируса. По его словам, ежегодная вакцинация может быть эффективней, чем повторные прививки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CTV News.

Он надеется, что прививки не будут делать каждые 4-5 месяцев. Бурла расчитывает, что будет вакцина, которую придется делать раз в год. По его мнению, такая схема вакцинации будет удобнее для людей.

"Поэтому с точки зрения общественного здравоохранения это идеальная ситуация. Мы смотрим, сможем ли мы создать вакцину, которая защитит от "Омикрона" и не забудет другие варианты, и это может стать решением", - сказал главный исполнительный директор компании Pfizer.

Он уточнил, что компания Pfizer может быть готова подать заявку на одобрение вакцины для борьбы с "Омикроном" и начать ее массовое производство уже в марте.

Напомним, правительство Соединенных Штатов Америки передало Украине почти миллион доз вакцины Pfizer против COVID-19. Доставка осуществлялась международным фондом ЮНИСЕФ.

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Вакцина