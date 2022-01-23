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У компанії Pfizer пропонують робити щорічне COVID-щеплення замість частих ревакцинацій

Автор: Іванна Шовкун

Головний виконавчий директор компанії Pfizer Альберт Бурла розповів, як боротися з пандемією коронавірусу. За його словами, щорічна вакцинація може бути ефективнішою, ніж повторні щеплення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CTV News.

Він сподівається, що щеплення не робитимуть кожні 4-5 місяців. Бурла розраховує, що буде вакцина, яку доведеться робити раз на рік. На його думку, така схема вакцинації буде зручнішою для людей.

"Тому з погляду громадської охорони здоров'я це ідеальна ситуація. Ми дивимося, чи зможемо ми створити вакцину, яка захистить від "Омікрону" і не забуде інші варіанти, і це може стати рішенням", - сказав головний виконавчий директор компанії Pfizer.

Він уточнив, що компанія Pfizer може бути готова подати заявку на схвалення вакцини для боротьби з "Омікроном" і почати її масове виробництво вже у березні.

Нагадаємо, уряд Сполучених Штатів Америки передало Україні майже мільйон доз вакцини Pfizer проти COVID-19. Доставка здійснювалася міжнародним фондом ЮНІСЕФ.

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Вакцина