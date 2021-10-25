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Кому порекомендуют дополнительную дозу вакцины от COVID: ответ Кузина

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Киев, Понедельник 25 октября 2021 12:16
Кому порекомендуют дополнительную дозу вакцины от COVID: ответ Кузина Фото: главный санитарный врач Игорь Кузин (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Дополнительную дозу вакцины от COVID на данном этапе в Украине будут рекомендовать определенных категориям. Прежде всего тем, у кого есть риск слабого иммунного ответа на стандартный курс вакцинации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг главного санитарного врача Игоря Кузина.

Он отметил, что на прошлой неделе состоялось заседание Национальной технической группы экспертов, которая сформулировала четкие рекомендации по введению так называемой дополнительной дозы. Эта доза будет рекомендована тем, которые имеют иммуно-скомпроментированные или иммуносупрессивные состояния.

"Скорее всего, мы на этой неделе уже получим официальное решение Национальной технической группы экспертов и будем переводить все это в соответствующий приказ Минздрава. Если говорить о деталях, то вакцина будет рекомендована тем людям, которые пережили трансплантацию органов, которые постоянно принимают иммуносупрессивные препараты, имеют иммунодефицитные состояния первичные или приобретенные. Для этих категорий были прописаны четкие рекомендации", - отметил Кузин.

Он также добавил, что рассматривался вопрос о введении бустерной дозы вакцины, но решение пока еще не принято.

Напомним, на прошлой неделе глава Национальной технической группы экспертов Федор Лапий рассказал РБК-Украина, что третью дозу COVID-вакцины разрешат людям со слабым иммунитетом.

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