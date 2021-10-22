ru ua
Пт, 22 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Украина разрешит третью дозу COVID-вакцины для людей со слабым иммунитетом

Новина українською →
Киев, Пятница 22 октября 2021 18:49
Украина разрешит третью дозу COVID-вакцины для людей со слабым иммунитетом Фото: вакцинация в Украине (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько

Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунопрофилактики Украины рекомендует разрешить введение третьей дополнительной дозы вакцины от COVID людям с ослабленным иммунитетом. В частности, онкобольным, ВИЧ-инфицированным и другим категориям лиц.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал глава этой группы экспертов Федор Лапий.

По его словам, третья дополнительная доза отличается от бустерной тем, что первую вводят через 28 дней после второй дозы, а бустерную - через шесть месяцев.

"Ее (дополнительную дозу, ред.) вводят лицам, которые хуже отвечают на первичный курс вакцинации. Какие люди хуже защищены после стандартных двух доз? Это иммуноскомпрометированные лица. Это, например, пациенты с онкозаболеваниями; пациенты, которые имеют серьезные проблемы с иммунитетом, иммунодефициты; пациенты, которые получают препараты, подавляющие иммунный ответ", - подчеркнул Лапий.

Он уточнил, что такие рекомендации относительно дополнительных доз уже приняты в других странах.

"Недавно также была рекомендация от Всемирной организации здравоохранения. Сегодня на штабе по вакциноуправляемым инфекциям мы утвердили рекомендации по дополнительной дозе, которые мы приняли в понедельник", - отметил Лапий.

Он добавил, что уже определен перечень состояний, по которым люди признаются иммуноскомпроментированными и по которым им рекомендована третья доза вакцины AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, CoronaVac или Moderna.

"Ее будут вводить минимум через 28 дней после второй дозы, оптимально это сделать до третьего месяца. Но если прошло более трех месяцев от второй дозы, например, у тех, кто привился полным курсом раньше, то они все равно смогут ее получить сейчас", - сказал Лапий.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что украинцам будет доступна бустерная доза вакцины от COVID, ее смогут получить те, кто выезжает в страны, в которых наличие такой дозы является обязательным.

Кроме того, Национальная группа экспертов рекомендует ревакцинировать от COVID медиков и персонал заведений интернатного типа.

Читайте РБК-Украина в Google News
Коронавирус Вакцинация
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе