Украина разрешит третью дозу COVID-вакцины для людей со слабым иммунитетом

Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунопрофилактики Украины рекомендует разрешить введение третьей дополнительной дозы вакцины от COVID людям с ослабленным иммунитетом. В частности, онкобольным, ВИЧ-инфицированным и другим категориям лиц.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал глава этой группы экспертов Федор Лапий.

По его словам, третья дополнительная доза отличается от бустерной тем, что первую вводят через 28 дней после второй дозы, а бустерную - через шесть месяцев.

"Ее (дополнительную дозу, ред.) вводят лицам, которые хуже отвечают на первичный курс вакцинации. Какие люди хуже защищены после стандартных двух доз? Это иммуноскомпрометированные лица. Это, например, пациенты с онкозаболеваниями; пациенты, которые имеют серьезные проблемы с иммунитетом, иммунодефициты; пациенты, которые получают препараты, подавляющие иммунный ответ", - подчеркнул Лапий.

Он уточнил, что такие рекомендации относительно дополнительных доз уже приняты в других странах.

"Недавно также была рекомендация от Всемирной организации здравоохранения. Сегодня на штабе по вакциноуправляемым инфекциям мы утвердили рекомендации по дополнительной дозе, которые мы приняли в понедельник", - отметил Лапий.

Он добавил, что уже определен перечень состояний, по которым люди признаются иммуноскомпроментированными и по которым им рекомендована третья доза вакцины AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, CoronaVac или Moderna.

"Ее будут вводить минимум через 28 дней после второй дозы, оптимально это сделать до третьего месяца. Но если прошло более трех месяцев от второй дозы, например, у тех, кто привился полным курсом раньше, то они все равно смогут ее получить сейчас", - сказал Лапий.