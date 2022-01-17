Конец пандемии возможен в 2022 году, - немецкий ученый

"Довольно большая часть этого пути уже пройдена благодаря вакцинации" и теперь страна должна завершить этот путь", - рассказал руководитель отдела вирусологии берлинской университетской клиники Charité Кристиан Дростен.

Кристиан Дростен отметил, что популяционный иммунитет против коронавируса у взрослых развивается в "правильном направлении".

"Население формирует иммунитет и сохраняет его", - подчеркнул он.

Переболеют все

При этом вирусолог сравнил высококонтагиозный вариант "Омикрон", отличающийся более мягким течением заболевания, с "поездом, в который на ходу запрыгивают люди".

По его словам, "не существует альтернативы" тому, что рано или поздно все будут заражены коронавирусом SARS-CoV-2. Однако важно, чтобы как можно больше людей прошли вакцинацию. Дростен отметил, что для Германии, отличающейся большей долей пожилых людей, вакцинация является единственно правильным путем. Естественная иммунизация могла бы привести к слишком большому количеству смертельных исходов.

"Живая вакцина"

Дростен также возлагает большие надежды на возможную "живую вакцину". Она может быть сделана в виде спрея, с помощью которого "аттенуированные вирусы или их модернизированный вариант" будут впрыскиваться в нос и способствовать выработке иммунитета на слизистой оболочке.

По мнению Дростена, Германия уже в 2022 году сможет вернуться к жизни, которая была до пандемии. Однако следующей зимой ученый ожидает нового резкого роста заболеваемости.

"Вероятно, нам снова придется носить маски в помещениях, потому что иммунитет вновь немного снизится, и уязвимые слои населения надо будет опять защищать", - отметил он.