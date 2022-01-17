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Кінець пандемії можливий у 2022 році, - німецький вчений

Автор: Ольга Белей

Керівник відділу вірусології Берлінської університетської клініки Charité Крістіан Дростен вважає, що протягом 2022 року COVID-19 увійде в Німеччині в ендемічну фазу і можна буде оголосити про завершення пандемії. Він упевнений, що популяційний імунітет проти коронавірусу у дорослих розвивається в "правильному напрямку".

Про повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tagesspiegel am Sonntag.

"Досить велика частина цього шляху вже пройдена завдяки вакцинації" і тепер країна повинна завершити цей шлях", - розповів керівник відділу вірусології Берлінської університетської клініки Charité Крістіан Дростен.

Крістіан Дростен зазначив, що популяційний імунітет проти коронавірусу у дорослих розвивається в "правильному напрямку".

"Населення формує імунітет і зберігає його", - підкреслив він.

Перехворіють всі

При цьому вірусолог порівняв висококонтагіозний варіант "Омікрон", що відрізняється більш м'яким перебігом захворювання, з "поїздом, в який на ходу застрибують люди".

За його словами, "не існує альтернативи" тому, що рано чи пізно всі будуть заражені коронавірусом SARS-CoV-2. Однак важливо, щоб якомога більше людей пройшли вакцинацію. Дростен зазначив, що для Німеччини, яка відрізняється більшою часткою літніх людей, вакцинація є єдино правильним шляхом. Природна імунізація могла б призвести до занадто великої кількості смертельних випадків.

"Жива вакцина"

Дростен також покладає великі надії на можливу "живу вакцину". Вона може бути зроблена у вигляді спрею, за допомогою якого "аттенуйовані віруси або їх модернізований варіант" будуть впорскуватися в ніс і сприяти виробленню імунітету на слизовій оболонці.

На думку Дростена, Німеччина вже в 2022 році зможе повернутися до життя, яке було до пандемії. Однак наступної зими вчений очікує нового різкого зростання захворюваності.

"Ймовірно, нам знову доведеться носити маски в приміщеннях, тому що імунітет знову трохи знизиться, і вразливі верстви населення треба буде знову захищати", - зазначив він.

Нагадаємо, американські вчені попереджають, що стрімке поширення штаму "Омікрон" практично гарантує, що це не остання версія коронавірусу, з якою зіткнеться світ. Вони запевнили, що нові варіанти COVID-19 будуть продовжувати з'являтися.

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