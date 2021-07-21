Конгресс Испании утвердил отмену масочного режима на открытом пространстве

Конгресс Испании официально утвердил решение правительства страны об отмене масочного режима на открытом пространстве. Начиная с 26 июня, жители страны не обязаны носить маски на улицах, при условии соблюдения безопасной социальной дистанции.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на EL Espanol .

Стоит отметить, что масочный режим действовал на территории Испании в течение последнего года, однако несмотря на ослабление карантинных ограничений, испанцы и в дальнейшем обязаны носить маски в закрытых общественных местах.

За принятие соответствующего указа проголосовали 180 парламентариев, 90 выступили против, а 78 - воздержались.

Заметим, что с момента распространения более заразных штаммов коронавируса на территории Испании выявили около 4,1 млн случаев заражения. С начала компании по вакцинации, в стране полный курс прививок прошли более 50% от всего населения.