Конгрес Іспанії затвердив скасування маскового режиму на відкритому просторі

Конгрес Іспанії офіційно затвердив рішення уряду країни стосовно скасування маскового режиму на відкритому просторі. Починаючи з 26 червня, жителі країни не зобов’язані носити маски на вулицях, за умови дотримання безпечної соціальної дистанції.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на EL Espanol.
Варто відзначити, що масковий режим діяв на території Іспанії протягом останнього року, втім попри послаблення карантинних обмежень, іспанці й надалі зобов’язані носити маски в закритих громадських місцях.
За ухвалення відповідного указу проголосували 180 парламентарів, 90 виступили проти, а 78 - утримались.
Зауважимо, що з моменту поширення більш заразних штамів коронавірусу на території Іспанії виявили близько 4,1 млн випадків зараження. З початку компанії по вакцинації, в країні повний курс щеплення пройшли більше ніж 50% від усього населення.