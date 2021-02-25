Конкретных дат поставок COVID-вакцин от COVAX пока нет, - Степанов

Конкретных дат поставок вакцины от коронавируса компании AstraZeneca в рамках глобальной инициативы COVAX пока нет. Это связано с нехваткой производственных мощностей в мире.
Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в интервью телеканалу "Украина", которое обнародовано на его странице в Facebook.
"У нас еще есть (вакцина - ред.) AstraZeneca по договоренности с COVAX (кроме прямых поставок по контракту - ред.) - от 2,2 до 3,8 млн доз. В течение первого-второго квартала они должны нам поставить. Мы пока ожидаем конкретных дат", - сказал Степанов.
Степанов добавил, что также 117 тысяч доз вакцины Pfizer Украина должна была получить от глобальной инициативы COVAX в середине февраля, но эта дата сначала была перенесена на конец февраля, а сейчас Украина ждет их уже в первых числах марта.
Он пояснил, что даты поставок COVAX сдвигает из-за нехватки мощностей в мире по производству вакцины.
Степанов напомнил, что эффективность вакцины AstraZeneca - от 70 до 80%. При этом он отметил, что есть вероятность того, что определенное количество людей может заболеть даже после вакцинации, но это будет или легкое течение болезни, или бессимптомное.
Отметим, 24 февраля в Украине началась массовая вакцинация от коронавируса.
Первым в Украине вакцину от COVID получил реаниматолог из Черкасской области.
Всего за прошедшие сутки в Украине сделали 159 прививок от коронавирус. Больше всего вакцинировали в первый день в Черкасской области.
По состоянию на 11:30 25 февраля в Киеве вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield) вакцинировали 30 мобильных бригад медиков по иммунизации и Александровской больницы.