Конкретных дат поставок COVID-вакцин от COVAX пока нет, - Степанов

"У нас еще есть (вакцина - ред.) AstraZeneca по договоренности с COVAX (кроме прямых поставок по контракту - ред.) - от 2,2 до 3,8 млн доз. В течение первого-второго квартала они должны нам поставить. Мы пока ожидаем конкретных дат", - сказал Степанов.

Степанов добавил, что также 117 тысяч доз вакцины Pfizer Украина должна была получить от глобальной инициативы COVAX в середине февраля, но эта дата сначала была перенесена на конец февраля, а сейчас Украина ждет их уже в первых числах марта.

Он пояснил, что даты поставок COVAX сдвигает из-за нехватки мощностей в мире по производству вакцины.

Степанов напомнил, что эффективность вакцины AstraZeneca - от 70 до 80%. При этом он отметил, что есть вероятность того, что определенное количество людей может заболеть даже после вакцинации, но это будет или легкое течение болезни, или бессимптомное.