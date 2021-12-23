До конца года все регионы выйдут из "красной" зоны, - KSE

В Украине сейчас заболеваемость идет на спад шесть недель подряд после наплыва "Дельта"-волны. Лишь две области страны находятся в "красном" уровне эпидопасности, однако до конца года все регионы выйдут из зоны самых жестких ограничений.
Об этом говорится в материале РБК-Украина "Новый вызов. Что будет с эпидемией "ковида" в Украине из-за штамма"Омикрон".
Так, в областях постепенно снижаются все три эпидемически важные показатели - количество заражений, количество госпитализаций и уровень смертности.
Только две области страны - Волынская и Запорожская - остаются в "красной" зоне карантина через превышенный коэффициент положительных тестов. Остальные другие регионы - в "желтом" уровне.
По прогнозу руководителя Центра экономики здравоохранения KSE Юрия Ганиченко, все регионы Украины выйдут из "красной" зоны в этом году.
"По состоянию на сегодня последние две области - Волынская и Запорожская - показывают признаки выхода из красной зоны. Дальше дело за Нацкомиссией по вопросам ТЭБ и ЧС", - рассказал изданию эксперт.
Ранее РБК-Украина писало, что почти вся Украина перешла в "желтую" зону карантина. Только Волынская и Запорожская области находятся в "красной" зоне - впрочем, ситуация сегодня начала улучшаться.