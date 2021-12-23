До кінця року всі регіони вийдуть із "червоної" зони, - KSE

Так, в областях поступово знижуються всі три епідемічно важливі показники - кількість заражень, кількість госпіталізацій та рівень смертності.

Лише дві області країни - Волинська та Запорізька - залишаються у "червоній" зоні карантину через перевищений коефіцієнт позитивних тестів. Решта інших регіонів - у "жовтому" рівні.

За прогнозом керівника Центру економіки охорони здоров'я KSE Юрія Ганіченка, усі регіони України вийдуть із "червоної" зони цього року.

"Станом на сьогодні останні дві області - Волинська та Запорізька - показують ознаки виходу із червоної зони. Далі справа за Нацкомісією з питань ТЕБ ​​та НС", ​​- розповів виданню експерт.