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До кінця року всі регіони вийдуть із "червоної" зони, - KSE

Автор: Уляна Безпалько, Марія Кучерявець

В Україні наразі захворюваність йде на спад шість тижнів поспіль після напливу "Дельта"-хвилі. Лише дві області країни перебувають у "червоному" рівні епіднебезпеки, однак до кінця року всі регіони вийдуть із зони найжорсткіших обмежень.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Новий виклик. Що буде з епідемією "ковіду" в Україні через штам "Омікрон".

Так, в областях поступово знижуються всі три епідемічно важливі показники - кількість заражень, кількість госпіталізацій та рівень смертності.

Лише дві області країни - Волинська та Запорізька - залишаються у "червоній" зоні карантину через перевищений коефіцієнт позитивних тестів. Решта інших регіонів - у "жовтому" рівні.

За прогнозом керівника Центру економіки охорони здоров'я KSE Юрія Ганіченка, усі регіони України вийдуть із "червоної" зони цього року.

"Станом на сьогодні останні дві області - Волинська та Запорізька - показують ознаки виходу із червоної зони. Далі справа за Нацкомісією з питань ТЕБ ​​та НС", ​​- розповів виданню експерт.

Раніше РБК-Україна писало, що майже вся Україна перейшла в "жовту" зону карантину. Тільки Волинська та Запорізька області перебувають у "червоній" зоні - втім, ситуація сьогодні почала покращуватись.

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