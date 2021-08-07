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До конца года Украина получит еще 17 млн доз Pfizer, - Кузин

Автор: Мария Кучерявец

Украина получит 17 миллионов доз вакцины Pfizer. Это произойдет до конца текущего года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью"Радио Свобода" главного санитарного врача Игоря Кузина.

"Вакцинироваться надо той вакциной, которая есть сейчас. Я не советую ждать возможности выбирать вакцину. Действительно, до конца года Украина получит еще 17 млн доз Pfizer, но вспышка может произойти раньше", - сказал Кузин.

Напомним, что Германия передаст Украине 1,5 млн доз вакцины от коронавируса производства AstraZeneca. Переговоры находятся на финальной стадии.

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