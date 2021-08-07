RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

До кінця року Україна отримає ще 17 млн доз Pfizer, - Кузін

Автор: Марія Кучерявець

Україна отримає 17 мільйонів доз вакцини Pfizer. Це відбудеться до кінця поточного року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю "Радіо Свобода" головного санітарного лікаря Ігоря Кузіна.

"Вакцинуватися треба тією вакциною, яка є зараз. Я не раджу чекати можливості обирати вакцину. Дійсно, до кінця року Україна отримає ще 17 млн доз Pfizer, але спалах може статися раніше", - сказав Кузін.

Нагадаємо, що Німеччина передасть Україні 1,5 млн доз вакцини від коронавірусу виробництва AstraZeneca. Переговори перебувають на фінальній стадії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мінстерство охорони здоров'я УкраїниКарантинКоронавірусВакцинація