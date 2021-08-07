До кінця року Україна отримає ще 17 млн доз Pfizer, - Кузін

Україна отримає 17 мільйонів доз вакцини Pfizer. Це відбудеться до кінця поточного року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю "Радіо Свобода" головного санітарного лікаря Ігоря Кузіна.
"Вакцинуватися треба тією вакциною, яка є зараз. Я не раджу чекати можливості обирати вакцину. Дійсно, до кінця року Україна отримає ще 17 млн доз Pfizer, але спалах може статися раніше", - сказав Кузін.
Нагадаємо, що Німеччина передасть Україні 1,5 млн доз вакцини від коронавірусу виробництва AstraZeneca. Переговори перебувають на фінальній стадії.