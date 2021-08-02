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До конца лета Украина сделает еще минимум 4,5 млн прививок, - Ляшко

Автор: Мария Кучерявец

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в Украине планируют сделать минимум 4,5 млн прививок от коронавируса. Соответствующий план будет выполнен до конца лета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост главы Минздрава в Facebook.

"До конца лета должны сделать еще минимум 4,5 млн прививок. То есть увеличить июльский охват в 1,5 раза",- написал Ляшко.

По его словам, за июль в стране было сделано 2 917 636 прививок от COVID-19, что почти на 250 тысяч больше чем за все предыдущие месяцы кампании в общем.

"Призываю не откладывать прививки на "после отпуска" или "после праздников"! "Дельта"-штамм коронавируса уже в Украине, а вакцинация - единственный эффективный способ предотвратить тяжелое течение болезни или смерть",- добавил Ляшко.

Напомним, в Украину прибыло еще 1,5 млн доз вакцины CoronaVac.

Добавим, в Украине могут ввести ограничения для невакцинированных от COVID-19 граждан.

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Вакцинация