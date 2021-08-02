До конца лета Украина сделает еще минимум 4,5 млн прививок, - Ляшко

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в Украине планируют сделать минимум 4,5 млн прививок от коронавируса. Соответствующий план будет выполнен до конца лета.

"До конца лета должны сделать еще минимум 4,5 млн прививок. То есть увеличить июльский охват в 1,5 раза",- написал Ляшко.

По его словам, за июль в стране было сделано 2 917 636 прививок от COVID-19, что почти на 250 тысяч больше чем за все предыдущие месяцы кампании в общем.

"Призываю не откладывать прививки на "после отпуска" или "после праздников"! "Дельта"-штамм коронавируса уже в Украине, а вакцинация - единственный эффективный способ предотвратить тяжелое течение болезни или смерть",- добавил Ляшко.