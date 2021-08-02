RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

До кінця літа Україна зробить ще мінімум 4,5 млн щеплень, - Ляшко

Автор: Марія Кучерявець

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що в Україні планують зробити мінімум 4,5 млн щеплень від коронавірусу. Відповідний план буде виконано до кінця літа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост глави МОЗ у Facebook.

"До кінця літа маємо зробити ще мінімум 4,5 млн щеплень. Тобто збільшити липневе охоплення в 1,5 рази", - написав Ляшко.

За його словами, за липень у країні було зроблено 2 917 636 щеплень від COVID-19, що майже на 250 тисяч більше ніж за всі попередні місяці кампанії разом.

"Закликаю не відкладати щеплення на "після відпустки" чи "після свят"! "Дельта"-штам коронавірусу вже в Україні, а вакцинація - єдиний ефективний спосіб запобігти тяжкому перебігу хвороби та смерті", - додав Ляшко.

Нагадаємо, в Україну прибуло ще 1,5 млн доз вакцини CoronaVac.

Додамо, в Україні можуть ввести обмеження для невакцинованих від COVID-19 громадян.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вакцинація