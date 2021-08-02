До кінця літа Україна зробить ще мінімум 4,5 млн щеплень, - Ляшко

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що в Україні планують зробити мінімум 4,5 млн щеплень від коронавірусу. Відповідний план буде виконано до кінця літа.

"До кінця літа маємо зробити ще мінімум 4,5 млн щеплень. Тобто збільшити липневе охоплення в 1,5 рази", - написав Ляшко.

За його словами, за липень у країні було зроблено 2 917 636 щеплень від COVID-19, що майже на 250 тисяч більше ніж за всі попередні місяці кампанії разом.

"Закликаю не відкладати щеплення на "після відпустки" чи "після свят"! "Дельта"-штам коронавірусу вже в Україні, а вакцинація - єдиний ефективний спосіб запобігти тяжкому перебігу хвороби та смерті", - додав Ляшко.