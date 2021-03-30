UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

До конца мая Украина получит 1,7 млн доз COVID-вакцин по COVAX, - Степанов

Автор: РБК-Украина

Украина до конца мая может получить в рамках глобального механизма COVAX 1,7 млн доз вакцин от коронавируса. При этом первая поставка препаратов ожидается до 15 апреля.

Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в эфире "Украина 24".

По словам министра, всего в рамках COVAX Украина получит 8 млн доз вакцины от коронавируса.

"Мы получим от COVAX 8 млн доз вакцины, но вопрос в сроках. Первый транш вакцин 360 тысяч доз вакцин AstraZeneca и 117 тысяч доз Pfizer мы должны получить до 15 апреля. В общем до конца мая должны получить 1,7 млн доз вакцин", - заявил Степанов.

Кроме того, он заявил, что до конца 2021 года планируется вакцинировать около 60% населения.

Напомним, Австрия готова содействовать Украине в ускоренном получении вакцин в рамках COVAX.

Кроме того, в организации UNICEF рассказали, когда вакцина приедет в Украину в рамках механизма COVAX.

Добавим, что в Украине вступил в силу закон, который снимает ответственность с производителей COVID-вакцин за возможные побочные эффекты. Документ связан с международными договоренностями о получении Украиной по программе COVAX вакцин ведущих производителей.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Министерство здравоохранения УкраиныМаксим СтепановВакцина от коронавируса
Читайте также
Степанов назвал города, где самая сложная ситуация с COVID
В Британии к концу апреля могут одобрить вакцину Novavax. Ее закупила Украина
Прогноз погоды