RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

До кінця травня Україна отримає 1,7 млн доз COVID-вакцин через COVAX, - Степанов

Автор: РБК-Україна

Україна до кінця травня може отримати в рамках глобального механізму COVAX 1,7 млн доз вакцин від коронавірусу. При цьому перша поставка препаратів очікується до 15 квітня.

Про це заявив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов в ефірі "Україна 24".

За словами міністра, всього в рамках COVAX Україна отримає 8 млн доз вакцини від коронавірусу.

"Ми отримаємо від COVAX 8 млн доз вакцини, але питання в термінах. Перший транш вакцин 360 тисяч доз вакцин AstraZeneca і 117 тисяч доз Pfizer ми повинні отримати до 15 квітня. Загалом до кінця травня мають отримати 1,7 млн доз вакцин", - заявив Степанов.

Нагадаємо, Австрія готова сприяти Україні у прискореному отриманні вакцин в рамках COVAX.

Крім того, в організації UNICEF розповіли, коли вакцина приїде в Україну в рамках механізму COVAX.

Додамо, що в Україні набув чинності закон, який знімає відповідальність з виробників COVID-вакцин за можливі побічні ефекти. Документ пов'язаний з міжнародними домовленостями про одержання Україною за програмою COVAX вакцин провідних виробників.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Мінстерство охорони здоров'я УкраїниМаксим СтепановВакцина від коронавірусу
Читайте також
Степанов назвав міста, де найскладніша ситуація з COVID
У Британії до кінця квітня можуть схвалити вакцину Novavax. Її закупила Україна
Прогноз погоди