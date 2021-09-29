ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

До конца недели инновационные COVID-лекарства будут в каждой области, - Минздрав

Новина українською →
Киев, Среда 29 сентября 2021 02:59
До конца недели инновационные COVID-лекарства будут в каждой области, - Минздрав Фото: Минздрав пообещал инновационные лекарства до конца недели (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

К концу этой недели инновационные препараты для лечения коронавируса поступят в каждую область Украины. В регионы планируют завести Бамланивимаб (Bamlanivimab) и Этесевимаб (Etesevimab).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замглавы Минздра Александра Комарида.

Эти инновационные препараты лечат коронавирус благодаря моноклональным антителам.

"На прошлой неделе мы начали развозить в регионы лекарства от COVID-19 - Бамланивимаб и Этесевимаб. Лекарства произведены в США, в Украину их передали при содействии Посольства Украины в США в качестве гуманитарного груза... К концу этой недели они должны доехать в каждую область. Как ими пользоваться, прописано в обновленном протоколе лечения ковида", - отметил Комарида.

Первый заместитель министра добавил, что Европейская комиссия подписала контракт на поставку этих препаратов и рамочное соглашение о совместных закупках с фармацевтической компанией Eli Lilly.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина получит лекарства, которые имеют прямое действие на COVID-19.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство здравоохранения Украины Коронавирус
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе