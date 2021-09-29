До конца недели инновационные COVID-лекарства будут в каждой области, - Минздрав

К концу этой недели инновационные препараты для лечения коронавируса поступят в каждую область Украины. В регионы планируют завести Бамланивимаб (Bamlanivimab) и Этесевимаб (Etesevimab).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замглавы Минздра Александра Комарида .

Эти инновационные препараты лечат коронавирус благодаря моноклональным антителам.

"На прошлой неделе мы начали развозить в регионы лекарства от COVID-19 - Бамланивимаб и Этесевимаб. Лекарства произведены в США, в Украину их передали при содействии Посольства Украины в США в качестве гуманитарного груза... К концу этой недели они должны доехать в каждую область. Как ими пользоваться, прописано в обновленном протоколе лечения ковида", - отметил Комарида.

Первый заместитель министра добавил, что Европейская комиссия подписала контракт на поставку этих препаратов и рамочное соглашение о совместных закупках с фармацевтической компанией Eli Lilly.