К концу недели "красных" зон может быть уже 13. Ждет ли Украину полный локдаун

Риск введения тотального локдауна в Украине есть. Вместе с тем, эксперты не ожидают перехода всей страны в "красную" зону, даже при переводе в этот уровень 70% регионов.

В частности, Ганиченко прокомментировал слова главы Минздрава Виктора Ляшко о новых регионах "красной" зоны.

Так, накануне Ляшко сообщил, что на ближайшем заседании комиссии ТЭБ и ЧС в "красную" зону будут переведены еще 5 областей (Житомирская, Луганская, Львовская, Хмельницкая и Черниговская) и в целом в этом уровне будет уже 13 областей.

"Если говорить о зоне риска, там где ситуация наиболее критическая - это Житомирская, Львовская и Хмельницкая области. Также есть ситуация в Харьковской области, где наплывами идет загруженность коек. Харьковская область держит близко к пределу уровень - до 65% загруженность коек с кислородом, но на ближайшем заседании ТЭБ и ЧС "красный" уровень в Харьковской области применяться не будет", - сообщил Ганиченко.

В KSE также не считают, что такое количество областей "красной" зоны может стать поводом для введения локдауна по всей стране.

"Повлияет ли это на то, что в стране будет введен локдаун или нет? Сейчас мы не ожидаем, что с тем, что будет 50-70% регионов в "красной" зоне, что вся страна войдет в "красный" уровень. Есть ли риск? Конечно есть, но пока мы не ожидаем, что это будет фактором, который будет определять, будет ли введен локдаун", - пояснил он.