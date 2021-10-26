До кінця тижня "червоних" зон може бути вже 13. Чи чекає на Україну повний локдаун

Зокрема, Ганіченко прокоментував слова очільника МОЗ Віктора Ляшка щодо нових регіонів "червоної" зони.

Так, напередодні Ляшко повідомив, що на найближчому засіданні комісії ТЕБ та НС до "червоної" зони буде переведено ще 5 областей (Житомирська, Луганська, Львівська, Хмельницька та Чернігівська) і загалом у цьому рівні буде вже 13 областей.



"Якщо говорити про зону ризику, там де ситуація найбільш критична - це Житомирська, Львівська і Хмельницька області. Також є ситуація в Харківській області, де напливами йде завантаженість ліжок. Харківська область тримає близько до межі рівень - до 65% завантаженість ліжок з киснем, але на найближчому засіданні ТЕБ і НС "червоний" рівень у Харківській області застосовуватися не буде", - повідомив Ганіченко.



У KSE також не вважають, що така кількість областей "червоної" зони може стати приводом для введення локдауну по всій країні.



"Чи вплине це на те, що в країні буде введено локдаун чи ні? Зараз ми не очікуємо, що з тим, що буде 50-70% регіонів у "червоній" зоні, що вся країна увійде в "червоний" рівень. Чи є ризик? Звичайно є, але поки що ми не очікуємо, що це буде фактором який буде визначати, чи буде введений локдаун", - пояснив він.