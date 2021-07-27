UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

На кону образование 600 млн детей: ООН призывает как можно быстрее открыть все школы

Автор: Сергей Пышкин

Организация Объединенных Наций призывает как можно быстрее открыть школы несмотря на пандемию COVID. Из-за их длительного закрытия, на кону стоит образование более 600 млн детей.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам пресс-секретаря Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Джеймса Элдера, смягчение ограничений в отношении открытия школ не может ожидать, пока все ученики и учителя вакцинируются против коронавируса.

В частности, признавая трудный выбор, чиновник осуждает то, что в мире бары и заведения общественного питания открываются первыми.

"Школы должны закрываться последними и открываться первыми", - отметил Элдер.

Стоит отметить, что сегодня:

  • дети северного полушария и в дальнейшем отдыхают на летних каникулах, а около 40% детей в восточной и южной частях Африки - не ходят в школы из-за карантинных ограничений.
  • около 32 млн детей не посещают школы после их закрытия из-за распространения вируса;
  • 37 млн детей не посещали школы до начала пандемии коронавируса;
  • в половине стран Азиатско-Тихоокеанского региона учебные заведения закрыты более 6 месяцев;
  • в 18 странах Южной Америки школы полностью, или же частично закрыты;
  • дистанционное обучение и в дальнейшем является недоступным для трети учащихся во всем мире.
Читайте РБК-Украина в Google News
ООНшколаучебаКарантинКоронавирус