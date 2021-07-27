На кону освіта 600 млн дітей: ООН закликає якнайшвидше відкрити усі школи

Організація Об’єднаних Націй закликає якнайшвидше відкрити школи попри пандемію COVID. Через їх тривале закриття, на кону стоїть освіта більше ніж 600 млн дітей.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.
За словами прессекретаря Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) Джеймса Елдера, пом’якшення обмежень стосовно відкриття шкіл не може очікувати, поки усі учні та вчителі вакцинуються проти коронавірусу.
Зокрема, визнаючи важкий вибір, посадовець засуджує те, що у світі бари й заклади громадського харчування відкриваються першими.
"Школи повинні закриватися останніми й відкриватися першими", - відзначив Елдер.
Варто відзначити, що сьогодні: