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В Королевстве Тонга зафиксировали первый случай коронавируса

Автор: Сергей Пышкин

В Королевстве Тонга, расположенного на островах тихоокеанской Полинезии, зафиксировали первый случай заражения коронавирусом. На следующей неделе в стране могут ввести карантин.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Заболевание обнаружили у полностью вакцинированного человека, прибывшего в Королевство Тонга из Новой Зеландии.

По словам премьер-министра Тонга Похива Туионетоа, на следующей неделе, вероятно, в стране введут карантин.

По состоянию на сегодня в Тонга вакцинированы лишь треть населения. В то же время местный координатор по иммунизации Афу Тэй отметил, что после выявленного случая заражения - тысячи людей обратились в центры вакцинации за прививкой.

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