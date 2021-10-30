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В Королівстві Тонга зафіксували перший випадок коронавірусу

Автор: Сергій Пишкін

В Королівстві Тонга, що розташоване на островах тихоокеанської Полінезії, зафіксували перший випадок зараження на коронавірус. Наступного тижня в країні можуть запровадити карантин.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на BBC.

Захворювання виявили у повністю вакцинованої людини, що прибула до Королівства Тонга з Нової Зеландії.

За словами прем’єр-міністра Тонга Похіва Туїонетоа, наступного тижня, ймовірно, в країні запровадять карантин.

Станом на сьогодні в Тонга вакциновані лише третина населення. Водночас місцевий координатор з імунізації Афу Тей відзначив, що після виявленого випадку зараження - тисячі людей звернулися до центрів вакцинації за щепленням.

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Коронавірус