ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Коронавирус "Delta" становится доминирующим в мире, - ВОЗ

Новина українською →
Мир, Пятница 18 июня 2021 17:52
Коронавирус "Delta" становится доминирующим в мире, - ВОЗ Фото: коронавирус "Delta" становится доминирующим в мире (GettyImages)
Автор: Андрей Василюк

Ведущий научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумья Суминанат заявила в пятницу, 18 июня, что дельта-вариант COVID-19, впервые обнаруженный в Индии, становится господствующим вариантом коронавируса в мире. Это происходит из-за его высокой способности передаваться от человека к человеку.

Об этом Суминанат заявила на сегодняшней пресс-конференции, передает Reuters.

"Вариант Delta на пути к тому, чтобы стать доминирующим вариантом во всем мире благодаря своей повышенной способности передаваться", - заявила Сумья Суминанат.

Эпидемиолог Наталья Виноград в комментарии РБК-Украина спрогнозировала появление в Украине коронавируса "Дельта". Он опаснее "уханьского" варианта COVID-19. По ее словам, у этого варианта вируса очень высокий эпидемический потенциал.

Ученые Национальной академии наук Украины (НАН) предложили дополнительный контроль со странами, где циркулирует дельта-штамм коронавируса. Это необходимо для того, чтобы отсрочить распространение "индийского" штамма в Украине.

Согласно исследованиям, "индийский" штамм коронавируса, также известный как дельта, увеличивает вдвое риски госпитализации. Однако при получении двух доз вакцины от коронавируса эти риски существенно снижаются.

Читайте РБК-Украина в Google News
Коронавирус
Карантин в Украине
Карантин в Украине
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19