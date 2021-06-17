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В Литве выявили первый случай Delta-варианта COVID

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Литва, Четверг 17 июня 2021 17:59
В Литве выявили первый случай Delta-варианта COVID Фото: в Литве выявили первый случай Delta-варианта COVID (GettyImages)
Автор: Андрей Василюк

В Литве впервые выявлен вызывающий обеспокоенность Delta-штамм коронавируса, который впервые зафиксирован в Индии.ЧеловекФ, у которого его выявили, прилетел в Вильнюс 31 мая.

Об этом сообщила в четверг Национальная лаборатория общественного здравоохранения (НЛОЗ) Литвы, передает Delfi.

"Мы отследили всю цепочку приезда этого человека в Литву, мы знаем, где и как он изолировался. Сейчас мы интенсивно сотрудничаем с администрацией компании, в которую этот человек приехал работать", - сказал директор Клайпедского департамента НЦОЗ Раймундас Григалюнас.

Человек, у которого установили дельта-штамм, прилетел в Вильнюс 31 мая, и сразу же поехал в Клайпеду, где изолировался. Коронавирус у него установили 2 июня во время профилактического тестирования, никаких симптомов во время диагностики у него не было.

Сейчас власти Литвы выясняют, кто сидел в самолете рядом с этим человеком. Этим людям рекомендуют пройти профилактическое тестирование.

"Мы понимаем, что весь мир понемногу открывается, поэтому от появления штаммов не можем защититься. Однако, уделяя им особое внимание внутри страны, можем пресечь их распространение. Поэтому во всех случаях, когда коронавирус установлен у человека, вернувшегося из-за границы, мы передаем образцы на исследование последовательности ДНК вируса", - сказала представитель НЦОЗ Гедре Алексене.

Напомним, врачи в Индии рассказали, чем опасен Delta-вариант коронавируса. Они заметили симптомы, которых обычно не бывает у пациентов с обычным COVID-19.

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