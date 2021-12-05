Коронавирус в Киеве. Ситуация стабилизируется уже вторую неделю, - Рубан

В Киеве наблюдается стабилизация ситуации с коронавирусом. Эпидемические показатели снижаются уже вторую неделю подряд.
Об этом сказал глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир "Украина 24".
В начале ноября в Киеве был введен локдаун. По словам чиновника, жесткие ограничения позволили остановить распространение коронавируса, а сейчас эпидемия в столице пошла на спад.
"Введенные в Киеве меры были эффективными. Мы видим уже почти 2 недели ситуация стабилизируется и идет снижение по всем показателям, по которым наблюдается эпидемия в Киеве", - отметил Рубан.
Напомним, ранее Рубан заявлял, что о выходе Киева из "красной" зоны карантина говорить рано.
Кроме того, Рубан рассказывал, что жители Киева перестали делать вторую прививку от коронавируса.