Рубан о вакцинации в Киеве: люди перестали делать вторую прививку

Киев является лидером по вакцинации от коронавируса. Однако после первой прививки, люди не делают вторую, что является проблемой.

Об этом заявил глава Госпотребслужбы в городе Киеве Олег Рубан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Украина 24".