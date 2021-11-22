Рубан о вакцинации в Киеве: люди перестали делать вторую прививку
Фото: глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан (Виталий Носач, РБК-Украина)
Киев является лидером по вакцинации от коронавируса. Однако после первой прививки, люди не делают вторую, что является проблемой.
Об этом заявил глава Госпотребслужбы в городе Киеве Олег Рубан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Украина 24".
"Сегодня вакцинировалось более 60% населения (столицы, - ред.) первой дозой и Киев является лидером по вакцинации. Существует проблематика, что люди сделали первую дозу вакцинации, а вторую не делают. И это нужно вносить изменения в постановление Кабмина об обязательности второй дозы", - заявил он.
Напомним, за минувшие сутки, 21 ноября, в Украине сделали почти 100 тысяч прививок от коронавируса.
Кроме того, с сегодняшнего дня в Киеве заработал новый центр вакцинации в Дарницком районе.