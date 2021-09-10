ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Коронавирус в Украине: новый пик заболеваемости может быть через 2-3 недели

Новина українською →
Киев, Пятница 10 сентября 2021 14:22
Коронавирус в Украине: новый пик заболеваемости может быть через 2-3 недели Фото: эксперты ждут пика заболеваемости в ближайшие недели (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько

Очередной пик заболеваемости COVID-19 в Украине может быть уже через 2 или 3 недели. Этот вариант возможен, если не предпринимать никаких мер.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал врач-иммунолог, старший научный сотрудник Института педиатрии, акушерства и гинекологии Национальной академии медицинских наук Украины Борис Донской.

По его словам, на сегодня ситуация с заболеваемостью развивается не прогнозировано.

"Если не предпринять никаких мер, то через 2-3 недели у нас будет пик. На каких цифрах мы достигнем этого пика, тяжело сказать. Я подозреваю, что они вряд ли будут выше, чем во время предыдущей волны, скорее всего - нет", - отметил Донской.

Он также подчеркнул, что если правительство будет вводить ограничения, то рост заболеваемости растянется по времени, пик может быть позже и не таким острым.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина установила новый суточный рекорд прививок против COVID-19, сделав более 173 000 уколов.

Но на фоне роста заболеваемости три области фиксируют высокие показатели COVID-госпитализаций.

Читайте РБК-Украина в Google News
Коронавирус Пандемия коронавируса
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе