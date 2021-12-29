Не только коронавирус. В Украине растет заболеваемость гриппом

"Институт инфекционных заболеваний НАМН Украины уже выявил циркуляцию вируса гриппа A(H3N2) и гриппа В. Центр общественного здоровья Украины фиксирует рост заболеваемости гриппоподобными заболеваниями. В настоящее время гриппом и ОРВИ заболели 2,8 млн человек, 38,3% из которых - дети в возрасте до 17 лет", - написал он.

Вакцинация от гриппа

При этом Ляшко отметил, что с начала эпидемического сезона против гриппа уже вакцинировано 113818 человек, из них 64722 из групп медицинского и профессионального рисков. При этом он призвал украинцев тоже вакцинироваться.

"Вакцинируйтесь и празднуйте безопасно! Впереди праздники. И чтобы они прошли весело и безопасно для вашего здоровья и негативно не отразились на существующей эпидемической ситуации, рекомендую начать их с вакцинации. И не только себя, но и убеждайте это сделать всех, с кем планируете праздновать. И не только от COVID-19, но и от уже активно циркулирующего в стране гриппа", - заявил он.

Вакцины от гриппа

Министр здравоохранения отметил, что в этом году Украина получила бесплатно 30 тысяч доз вакцин для профилактики гриппа среди медицинских работников. Вакцины пришли благодаря участию в механизме PIVI. Это вакцина корейского производства.

Также за счет госбюджета закуплено свыше 180 тысяч доз вакцины против гриппа производства Франции и Нидерландов, которые используются для вакцинации от гриппа лиц из групп риска, в том числе военных, педагогов, медработников и людей в возрасте от 60 лет.

"Ежегодно производители вакцин адаптируют иммунобиологические препараты к штаммам гриппа, которые циркулируют именно в данный период времени, поэтому своевременная вакцинация защитит вас от тяжелого течения болезни и ее последствий", - резюмировал он.