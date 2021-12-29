Не тільки коронавірус. В Україні зростає захворюваність на грип

"Інститут інфекційних захворювань НАМН України вже виявив циркуляцію вірусу грипу A (H3N2) і грипу В. Центр громадського здоров'я України фіксує зростання захворюваності грипоподібними захворюваннями. На даний час на грип та ГРВІ захворіли 2,8 млн осіб, 38,3% з яких - діти віком до 17 років", - написав він.

Вакцинація від грипу

При цьому Ляшко зазначив, що з початку епідемічного сезону проти грипу вже вакциновано 113818 осіб, з них 64722 з груп медичного та професійного ризиків. При цьому він закликав українців теж вакцинуватися.

"Вакцинуйтеся і святкуйте безпечно! Попереду свята. І щоб вони пройшли весело і безпечно для вашого здоров'я і негативно не відбилися на існуючій епідемічній ситуації, рекомендую почати їх з вакцинації. І не тільки себе, а й переконуйте це зробити всіх, з ким плануєте святкувати. І не тільки від COVID-19, але і від вже активно циркулюючого в країні грипу", - заявив він.

Вакцини від грипу

Міністр охорони здоров'я зазначив, що цього року Україна отримала безкоштовно 30 тисяч доз вакцин для профілактики грипу серед медичних працівників. Вакцини прийшли завдяки участі в механізмі PIVI. Це вакцина корейського виробництва.

Також за рахунок держбюджету закуплено понад 180 тисяч доз вакцини проти грипу виробництва Франції та Нідерландів, які використовуються для вакцинації від грипу осіб з груп ризику, в тому числі військових, педагогів, медпрацівників і людей у віці від 60 років.

"Щорічно виробники вакцин адаптують імунобіологічні препарати до штамів грипу, які циркулюють саме в даний період часу, тому своєчасна вакцинація захистить вас від тяжкого перебігу хвороби та її наслідків", - резюмував він.