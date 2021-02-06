Коронавирус в Украине: сколько продлится карантин и когда начнется вакцинация

Коронавирус в Украине стал причиной введения карантина в марте 2020 года. С тех пор ограничения не раз продлевались и усиливались. Подробнее о ситуации в стране, сроках вакцинации и карантина - в материале РБК-Украина.

Карантин в Украине снова продлят

В марте 2020 года правительство приняло решение о введении карантина в Украине из-за пандемии коронавируса. В начале марта в стране был зафиксирован первый случай заражения. По состоянию на 6 февраля 2021 года COVID-19 переболели более 1,2 млн украинцев.

Почти год Украина живет в условиях карантина. Тотальный локдаун, адаптивный карантин, карантин выходного дня и так называемый "январский локдаун" вводились с целью замедлить распространение вируса. В конце 2020 года Кабмин продлил карантин до весны - 28 февраля было установлено датой окончания ограничений. Однако, правительство оставляет за собой право продлить введенные меры.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, в планах Кабмина продлить карантин в Украине до 30 апреля. Вместе с тем, и это не конечная дата. Кроме того, в Кабмине неоднократно озвучивали предположение, что с ограничениями Украина будет жить весь 2021 год.

Каким будет карантин в Украине

Как сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, в планах Кабмина продление карантина до 30 апреля, но возможны определенные смягчения. Так, Кабмин намерен вернуться к адаптивному карантину с разделением страны на четыре зоны: красную, оранжевую, желтую и зелену. Глава Минздрава при этом отметил, что на данный момент ни одна из областей не соответствует "красной зоне", которая предполагает самые жесткие ограничения. В частности, ранее в "красной зоне" ограничивалась работа практически всех сфер, вплоть до остановки транспорта. Вместе с тем, по словам Степанова, в этот раз речь об остановке транспорта не идет.

Кроме того, глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан предположил, что Киев в новом распределении отнесут к "оранжевой зоне". Именно в этой зоне на данный момент живет вся страна.

Возвращение к адаптивному карантину планируют в ближайшее время вынести на рассмотрение Кабмина, но точной даты на данный момент нет. При этом, законодательство обязывает Кабмин сообщать об ограничениях заранее и у украинцев будет время подготовиться к новому распределению.

Вакцинация в Украине

Вместе с возвращением к адаптивному карантину Кабмин занимается и подготовкой к COVID-вакцинации. Иммунизация населения по плану должна начаться в середине февраля - предварительная дата старта кампании вакцинации 15 февраля.

Так, в феврале Украина получит 117 тыс. доз вакцины Pfizer от COVAX, а затем ожидается еще 2,2 млн доз от AstraZeneca. Кроме того, Украина закупит 12 млн доз вакцин от AstraZeneca и Novavax, их поступление ожидается также в феврале. Ранее Украина подписала контракт на поставку еще одной вакцины - китайской компании Sinovac. В случае, если ее эффективность будет выше 70%, в Украину поступит и около 2 млн доз этого препарата.

Согласно плану вакцинации, иммунизация будет проходить в пять этапов. Первыми прививку получат медики и военные, далее - группа риска. По словам Степанова, до осени Минздрав готов вакцинировать 21 млн человек. На первом этапе прививки будут делать мобильные бригады, в последствии по всей стране будут развернуты пункты вакцинации. В ближайшее время в Украине запустят сайт, на котором будет собрана вся информация об иммунизации. Кроме того, на этом ресурсе можно будет записаться на получение вакцины.

Вакцинация в Украине будет бесплатной. Однако, коммерческий рынок закрывать не будут и со второй половины 2021 года COVID-вакцины могут появиться в украинских аптеках.