Коронавирус в Украине: за сутки заболели более 5 тысяч человек, умерли - 78

В Украине за минувшие сутки зафиксировали 5072 новых случая коронавируса, а умерли - 78 человек. Больше всего новых заражений во Львовской области и Киеве.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.
За сутки госпитализировали 1213 человек; летальных исходов - 78; выздоровели - 2 520 человек. Протестировали за вчера методом ПЦР - 14 616 человек, методом ИФА - 2240, экспресс-тестами - 18 608.
Больше всего заражений за сутки во Львовской области (854), Киеве (510).
За все время пандемии в Украине заболели - 3 759 530 человек; выздоровели - 3 556 162 человека; летальных случаев - 98 361.