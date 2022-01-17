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Коронавірус в Україні: за добу захворіли більше 5 тисяч людей, померли - 78

Автор: Анастасія Рокитна

В Україні за минулу добу зафіксували 5072 нових випадки коронавірусу, а померли - 78 людей. Найбільше нових заражень в Львівській області та Києві.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.

За добу госпіталізували 1 213 осіб; летальних випадків - 78; одужали - 2 520 осіб. Протестували за вчора методом ПЛР - 14 616 людей, методом ІФА - 2240, експрес-тестами - 18 608.

Найбільше заражень за добу у Львівській області (854), Києві (510).

За весь час пандемії в Україні захворіли - 3 759 530 осіб; одужали - 3 556 162 особи; летальних випадків - 98 361.

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Мінстерство охорони здоров'я УкраїниКоронавірус