Коронавирус вошел в тройку главных проблем украинцев, но далеко не на первом месте

В марте 2021 года ключевыми проблемами страны украинцы считали военный конфликт на Востоке Украины (47%), отсутствие работы, безработицу (37%) и эпидемию коронавируса (35%). По сравнению с июлем 2020 года вдвое выросло число тех, кто считает эпидемию коронавируса важной проблемой для страны.

Кроме того, 27% считают важной проблемой низкий уровень зарплат и пенсий, 21% - взяточничество и коррупцию во власти, по 19% - некомпетентность власти и повышение тарифов на коммунальные услуги, 16% - невозможность получить качественное медицинское обслуживание.

На личном уровне важнейшими проблемами респонденты назвали низкий уровень зарплат и пенсий (38%) и повышение тарифов на коммунальные услуги (35%). Эпидемию коронавируса личной проблемой считают 25% (в июле 2020 года - 12%).

Кроме того, назвали военный конфликт на востоке Украины - 24%, повышение цен на основные товары и услуги - 23%, отсутствие работы, безработицу - 23%, невозможность получить качественное медицинское обслуживание - 16%, взяточничество и коррупцию во власти - 14%, некомпетентность власти - 13%.

Опрос Социологической группы "Рейтинг" проводился 24-28 марта 2021 года среди 2000 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод опроса: личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%.