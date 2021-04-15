Коронавірус увійшов до трійки головних проблем українців, але далеко не на першому місці

У березні 2021 року ключовими проблемами країни українці вважали військовий конфлікт на Сході України (47%), відсутність роботи, безробіття (37%) та епідемію коронавірусу (35%). У порівнянні з липнем 2020 року удвічі зросла кількість тих, хто вважає епідемію коронавірусу важливою проблемою для країни.

Крім того, 27% вважають важливою проблемою низький рівень зарплат і пенсій, 21% - хабарництво та корупцію у владі, по 19% - некомпетентність влади та підвищення тарифів на комунальні послуги, 16% - неможливість отримати якісне медичне обслуговування.

На особистому рівні найважливішими проблемами респонденти вважають низький рівень зарплат та пенсій (38%) та підвищення тарифів на комунальні послуги (35%). Епідемію коронавірусу особистою проблемою вважають 25% (у липні 2020 року - 12%).

Крім того, назвали військовий конфлікт на сході України 24%, підвищення цін на основні товари та послуги - 23%, відсутність роботи, безробіття - 23%, неможливість отримати якісне медичне обслуговування - 16%, хабарництво та корупцію у владі - 14%, некомпетентність влади - 13%.

Опитування Соціологічної групи "Рейтинг" проводилося 24-28 березня 2021 року серед 2000 респондентів по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Метод опитування: особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,2%.