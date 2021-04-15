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Коронавірус увійшов до трійки головних проблем українців, але далеко не на першому місці

Новость на русском → Україна, Четвер 15 квітня 2021 11:59
Коронавірус увійшов до трійки головних проблем українців, але далеко не на першому місці Фото: українці почали більше боятися епідемії коронавірусу та пов’язаних з нею проблем (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У березні 2021 року ключовими проблемами країни українці вважали військовий конфлікт на Сході України (47%), відсутність роботи, безробіття (37%) та епідемію коронавірусу (35%). У порівнянні з липнем 2020 року удвічі зросла кількість тих, хто вважає епідемію коронавірусу важливою проблемою для країни.

Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Крім того, 27% вважають важливою проблемою низький рівень зарплат і пенсій, 21% - хабарництво та корупцію у владі, по 19% - некомпетентність влади та підвищення тарифів на комунальні послуги, 16% - неможливість отримати якісне медичне обслуговування.

Коронавірус увійшов до трійки головних проблем українців, але далеко не на першому місці

На особистому рівні найважливішими проблемами респонденти вважають низький рівень зарплат та пенсій (38%) та підвищення тарифів на комунальні послуги (35%). Епідемію коронавірусу особистою проблемою вважають 25% (у липні 2020 року - 12%).

Крім того, назвали військовий конфлікт на сході України 24%, підвищення цін на основні товари та послуги - 23%, відсутність роботи, безробіття - 23%, неможливість отримати якісне медичне обслуговування - 16%, хабарництво та корупцію у владі - 14%, некомпетентність влади - 13%.

Коронавірус увійшов до трійки головних проблем українців, але далеко не на першому місці

Опитування Соціологічної групи "Рейтинг" проводилося 24-28 березня 2021 року серед 2000 респондентів по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Метод опитування: особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,2%.

Нагадаємо, у квітні 2021 року більше третини жителів Києва (37%) заявили, що вже хворіли на COVID-19. Серед тих, хто вважають, що у них був COVID-19, 42% легко перенесли захворювання, 42% - середнє, 9% - важко.

Відзначимо, за даними міжнародного опитування Gallup International, Україна зайняла перше місце в списку країн, населення яких вважає, що влада не справляється з коронакризою. Незадоволені рішеннями уряду 77% українців.

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