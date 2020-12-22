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Коронавирус выявили в Антарктиде, теперь на всех континентах пандемия

Автор: Анастасия Рокитна

Антарктида перестала быть единственным континентом без коронавируса. COVID-19 выявили у 36 человек на чилийской исследовательской станции.

Об этом сообщает австралийский телеканал ABC.

Среди заразившихся - 26 чилийских военных и 10 человек из обслуживающего персонала. Их эвакуировали в город Пунта-Аренас на юге Чили.

У троих членов экипажа корабля, прибывшего на помощь базе, тоже обнаружили коронавирус.

Отметим, за все время пандемии в мире подтвердили 77,4 млн случаев заражения коронавирусом. Около 43,7 млн человек выздоровели и 1,7 млн пациентов умерли.

Напомним, 18 декабря сообщалось, что более миллиона жителей планеты получили первые прививки от коронавируса. Вакцинацию населения уже начали проводить четыре страны мира.

В частности, в Британии массовая вакцинация от коронавируса началась 8 декабря после того, как британские власти одобрили применение вакцины компании Pfizer и BioNTech. Однако, там начал циркулировать новый штамм коронавируса.

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