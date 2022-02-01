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Коронавирусом в Украине заразились более 30 тысяч человек, - суточная статистика

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Киев, Вторник 01 февраля 2022 08:22
Коронавирусом в Украине заразились более 30 тысяч человек, - суточная статистика Фото: в Украине обновили COVID-статистику (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом 30 768 человек. Больше всего новых заражений во Львовской, Харьковской областях, а также в Киеве.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт Минздрава.

За сутки в Украине госпитализировали 2069 человек; летальных исходов - 192; выздоровели - 8 835 человек. Протестировали методом ПЦР - 67 886 человек, методом ИФА - 6074, экспресс-тестами - 56 700.

Больше всего новых заражений во Львовской (3411), Харьковской (1977) областях, а также в Киеве (2363).

За все время пандемии в Украине заболели - 4 095 263 человека; выздоровели - 3 631 580 человек; летальных случаев - 100 395.

Напомним, министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, стоит ли украинцам рассчитывать на завершение пандемии коронавируса.

Отметим, штамм "Омикрон" обнаружен в 20 областях Украины.

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