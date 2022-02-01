Коронавірусом в Україні заразились більше 30 тисяч людей, - добова статистика
В Україні за минулу добу заразились коронавірусом 30 768 людей. Найбільше нових заражень в Львівській, Харківській областях, а також в Києві.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт МОЗ.
За добу в Україні госпіталізували 2 069 осіб; летальних випадків - 192; одужали - 8 835 осіб. Протестували методом ПЛР - 67 886 осіб, методом ІФА - 6074, експрес-тестами - 56 700.
Найбільше нових заражень в Львівській (3411), Харківській (1977) областях, а також в Києві (2363).
За весь час пандемії в Україні захворіли - 4 095 263 особи; одужали - 3 631 580 осіб; летальних випадків - 100 395.
Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів, чи варто українцям розраховувати на завершення пандемії коронавірусу.
Зазначимо, штам "Омікрон" виявлений у 20 областях України.