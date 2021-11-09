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"Ковідна амністія". Як працюватиме механізм: плани МОЗ

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Україна, Вівторок 09 листопада 2021 00:01
"Ковідна амністія". Як працюватиме механізм: плани МОЗ Фото: Віктор Ляшко, глава МОЗ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Міністерство охорони здоров'я наразі працює над механізмом так званої "ковідної амністії" для тих, хто купив підроблений сертифікат про вакцинацію. МОЗ направило свої пропозиції до Міністерства внутрішніх справ та Міністерства юстиції.

Про це сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ток-шоу "Свобода слова на ICTV".

За словами міністра, щоб отримати щеплення від коронавірусу, власнику підробленого COVID-сертифікату доведеться розповісти своєму сімейному лікарю, де він його придбав.

"Ми ведемо мову саме про тих, хто купив і використовує підробний сертифікат. Щоб вони прийшли до свого сімейного лікаря, повідомили про підробний сертифікат, повідомили, де його взяли. Їм зроблять щеплення, а сімейний лікар повідомить в Нацполіцію про контакти того, хто виписав підробний документ, щоб далі справа розглядалася в суді", - пояснив процедуру Ляшко.

Глава МОЗ зазначив, що наразі варіанти застосування "ковідної амністії" в процесі розробки, але запропонований МВС та Мін'юсту варіант не передбачає анонімності.

Нагадаємо, вчора на зустрічі з журналістами Ляшко анонсував запровадження "ковідної амністії". Вона стосуватиметься власників підроблених COVID-сертифікатів, дані про які було внесено до електронної системи охорони здоров'я.

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