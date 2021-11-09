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"Ковидная амнистия". Как будет работать механизм: планы Минздрава

Автор: Дмитрий Левицкий

Министерство здравоохранения сейчас работает над механизмом так называемой "ковидной амнистии" для тех, кто купил поддельный сертификат о вакцинации. Минздрав направил свои предложения в Министерство внутренних дел и Министерство юстиции.

Об этом сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ток-шоу "Свобода слова на ICTV".

По словам министра, чтобы получить прививку от коронавируса, владельцу поддельного COVID-сертификата придется рассказать своему семейному врачу, где он его приобрел.

"Мы говорим именно о тех, кто купил и использует поддельный сертификат. Чтобы они пришли к своему семейному врачу, сообщили о поддельном сертификате, сообщили, где его взяли. Им сделают прививку, а семейный врач сообщит в Нацполицию о контактах того, кто выписал поддельный документ, чтобы дальше дело рассматривалось в суде", - пояснил процедуру Ляшко.

Глава Минздрава отметил, что сейчас варианты применения "ковидной амнистии" в процессе разработки, но предложенный МВД и Минюсту вариант не предусматривает анонимности.

Напомним, вчера на встрече с журналистами Ляшко анонсировал введение "ковидной амнистии". Она будет касаться владельцев поддельных COVID-сертификатов, данные о которых были внесены в электронную систему здравоохранения.

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Министерство здравоохранения УкраиныВиктор Ляшкосертификат вакцинацииКоронавирус