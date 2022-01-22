"Ковидную тысячу" на лекарства. Кто со следующей недели сможет воспользоваться

С 24 января полностью вакцинированные украинцы от 60 лет смогут потратить 1 тысячу гривен на лекарства. Правительство приняло необходимые для этого решения.

Лица от 60 лет смогут приобрести как рецептурные, так безрецептурные лекарства.

По словам главы Кабмина Дениса Шмыгаля, также планируется расширение программы "еПоддержка" на детей от 12 до 17 лет. Для этого Кабмин оформил соответствующее протокольное поручение.

Подростки от 14 до 17 лет смогут потратить эти средства на услуги в сфере образования, проживание в общежитии, прохождение ВНО, приобретение книг, спортивного инвентаря.

Кто может получить "ковидную тысячу" сейчас

Согласно условиям программы, 1000 грн могут получить все совершеннолетние граждане Украины, которые прошли полный курс вакцинации против COVID-19. Средства предоставляются на 4 месяца с момента получения, потратить их можно как онлайн, так и офлайн (путем безналичного расчета через терминал компании).

Отметим, сейчас эти деньги можно потратить на:

железнодорожные и авиабилеты в пределах Украины;

билеты в кинотеатр, театр, музей или выставочный центр;

билеты на концерты;

абонемент в спортзал;

товары в книжных магазинах.

Самымы популярными среди украинцев являются покупки книг и походы в кинотеатры.