"Ковідну тисячу" на ліки. Хто з наступного тижня зможе скористатися

З 24 січня повністю вакциновані українці від 60 років зможуть витратити 1 тисячу гривень на ліки. Уряд прийняв необхідні для цього рішення.

Особи від 60 років зможуть придбати як рецептурні, так безрецептурні ліки.

За словами глави Кабміну Дениса Шмигаля, також планується розширення програми "єПідтримка" на дітей від 12 до 17 років. Для цього Кабмін оформив відповідне протокольне доручення.

Підлітки від 14 до 17 років зможуть витратити ці кошти на послуги у сфері освіти, проживання в гуртожитку, проходження ЗНО, придбання книг, спортивного інвентарю.

Хто може отримати "ковідну тисячу" зараз

Згідно з умовами програми, 1000 грн можуть отримати всі повнолітні громадяни України, які пройшли повний курс вакцинації проти COVID-19. Кошти надаються на 4 місяці з моменту отримання, витратити їх можна як онлайн, так і офлайн (шляхом безготівкового розрахунку через термінал компанії).

Зазначимо, зараз ці гроші можна витратити на:

залізничні та авіаквитки в межах України;

квитки в кінотеатр, театр, музей або виставковий центр;

квитки на концерти;

абонемент в спортзал;

товари в книжкових магазинах.

Найпопулярнішими серед українців є покупки книг і походи в кінотеатри.