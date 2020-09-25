В Краматорске отменили празднование Дня города, мэр ушел на самоизоляцию

В Краматорске отменили проведение празднований Дня города, который был запланирован на 26 сентября. Мэр города отправился на самоизоляцию из-за подозрений на коронавирус.

Об этом городской глава Краматорска Андрей Панков сообщил в Facebook.

Он отметил, что отмена празднований связана с попаданием города в "желтую" зону карантина.

"Краматорск находится в желтой зоне эпидемиологической опасности. В связи с этим принял решение об отмене массовых мероприятий на День города, которого все ждали и готовились", - сказал Панков.

Также он рассказал, что из-за плохого самочувствия он сдал тест на коронавирус и отправился на самоизоляцию.

"Почувствовал недомагание, сдал тест на COVID, ушел на самоизоляцию и жду на результат. Работаю в режиме онлайн", - заявил Панков.

Вчера в Украине обновили деление на зоны карантина. Киев вернулся из "оранжевой" зоны в желтую, а в "красной" из областных центров остался только Тернополь.

На утро пятницы в Украине зафиксировано 3,5 тысячи новых случаев заражения коронавирусом.