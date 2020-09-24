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"Красная зона" резко уменьшилась, но в нее вернулся Тернополь

Новина українською → Тернополь, Четверг 24 сентября 2020 18:18
"Красная зона" резко уменьшилась, но в нее вернулся Тернополь Фото: карантин в Украине (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Согласно новому карантинному зонированию, так называемая "красная зона" в Украине сократилась до двух городов. При этом в нее вернулся Тернополь.

Об этом в Telegram сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

Решением Государственной комиссии по ТЭБ и ЧС с 28 сентября в "красной зоне" будут только Тернополь, который неделей ранее вышел из нее, и Бережаны Тернопольской области.

По сравнению с предыдущим зонированием, из "красной зоны" вышли:

  • Чоп Закарпатской области
  • Самборский и Пустомытовский районы Львовской области;
  • Залещицкий, Збаражский и Тернопольский районы Тернопольской области;
  • Славута и Волочисский район Хмельницкой области;
  • Канев Черкасской области;
  • Герцаевский и Кельменецкий районы Черновицкой области;
  • Нежин и Носовский район Черниговской области.

Напомним, на этой неделе начали действовать новые ограничения для "красной зоны". В частности, запрещается работа общественного транспорта, кафе, ресторанов, а также посещение учебных заведений и социальных учреждений.

При этом "красная зона" не должна закрывать школы, решение об этом принимается вместе с местными органами власти. Кроме того, ограничения рассматриваются индивидуально. Например, на этой неделе Нежину разрешили запустить общественный транспорт.

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