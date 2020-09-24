"Красная зона" резко уменьшилась, но в нее вернулся Тернополь

Согласно новому карантинному зонированию, так называемая "красная зона" в Украине сократилась до двух городов. При этом в нее вернулся Тернополь.

Об этом в Telegram сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

Решением Государственной комиссии по ТЭБ и ЧС с 28 сентября в "красной зоне" будут только Тернополь, который неделей ранее вышел из нее, и Бережаны Тернопольской области.

По сравнению с предыдущим зонированием, из "красной зоны" вышли:

Чоп Закарпатской области

Самборский и Пустомытовский районы Львовской области;

Залещицкий, Збаражский и Тернопольский районы Тернопольской области;

Славута и Волочисский район Хмельницкой области;

Канев Черкасской области;

Герцаевский и Кельменецкий районы Черновицкой области;

Нежин и Носовский район Черниговской области.

Напомним, на этой неделе начали действовать новые ограничения для "красной зоны". В частности, запрещается работа общественного транспорта, кафе, ресторанов, а также посещение учебных заведений и социальных учреждений.

При этом "красная зона" не должна закрывать школы, решение об этом принимается вместе с местными органами власти. Кроме того, ограничения рассматриваются индивидуально. Например, на этой неделе Нежину разрешили запустить общественный транспорт.