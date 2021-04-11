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"Красная зона" начала действовать в Харьковской области: что запрещено

Автор: РБК-Украина

С 11 апреля "красная зона" карантина начала действовать в Харьковской области. Ограничения введены в связи с удушением ситуации с COVID.

Об этом говорится в сообщении на правительственном портале.

Согласно решению госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, "красная зона" в регионе начала действовать с 00:00 11 апреля.

В связи с этим в области вступили в силу следующие ограничения:

  • рестораны работают только на вынос и на летних площадках, посетители обязаны соблюдать социальную дистанцию;
  • запрещена работа непродовольственных и смешанных рынков (где продается менее 60% продовольственных товаров);
  • запрещена работа фитнес-центров и спортзалов;
  • запрещены массовые мероприятия - спортивные соревнования будут проходить без зрителей;
  • запрещены культурно-массовые мероприятия (театры, кинотеатры и так далее);
  • ученики 5-11 классов продолжат обучение в дистанционном режиме;
  • наземный общественный транспорт будет перевозить пассажиров с наполнением 50% от всех мест, в том числе стоячих.

Подробнее с ограничениями "красной зоны" можно ознакомиться в инфографике Минздрава:

Фото: инфографика Минздрава

Напомним, до этого новые карантинные ограничения начали действовать в самом областном центре. Но они не повлияют на работу метро Харькова.

Также стало известно, что поезда в Харьковской области будут курсировать без изменений еще неделю, несмотря на "красную зону".

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