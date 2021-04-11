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"Червона зона" почала діяти в Харківській області: що заборонено

Автор: РБК-Україна

З 11 квітня "червона зона" карантину почала діяти в Харківській області. Обмеження введені у зв'язку з задушенням ситуації з COVID.

Про це йдеться в повідомленні на урядовому порталі.

Згідно з рішенням держкомісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, "червона зона" в регіоні почала діяти з 00:00 11 квітня.

У зв'язку з цим в області набули чинності наступні обмеження:

  • ресторани працюють тільки на винос і на літніх майданчиках, відвідувачі зобов'язані дотримуватися соціальної дистанції;
  • заборонена робота непродовольчих та змішаних ринків (де продається менше 60% продовольчих товарів);
  • заборонена робота фітнес-центрів, спортзалів;
  • заборонені масові заходи - спортивні змагання будуть проходити без глядачів;
  • заборонені культурно-масові заходи (театри, кінотеатри і так далі);
  • учні 5-11 класів продовжать навчання в дистанційному режимі;
  • наземний громадський транспорт перевозитиме пасажирів з наповненням 50% від усіх місць, у тому числі стоячих.

Детальніше з обмеженнями "червоної зони" можна ознайомитися у інфографіці МОЗ:

Фото: інфографіка МОЗ

Нагадаємо, до цього нові карантинні обмеження почали діяти в самому обласному центрі. Але вони не вплинуть на роботу метро Харкова.

Також стало відомо, що поїзди в Харківській області будуть курсувати без змін ще тиждень, незважаючи на "червону зону".

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