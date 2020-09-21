ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Нежину разрешили запустить общественный транспорт, несмотря на "красную зону"

Новина українською → Нежин, Понедельник 21 сентября 2020 14:54
Нежину разрешили запустить общественный транспорт, несмотря на "красную зону" Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на внеочередном заседании в понедельник, 21 сентября, разрешила в городе Нежин Черниговской области восстановить городские пассажирские перевозки и работу всех учебных заведений. Нежин находится в "красной зоне" адаптивного карантина.

Об этом сообщает пресс-служба Нежинского городского совета.

Отмечается, что ослабление карантина вступит в силу с полуночи вторника, 22 сентября.

Отметим, что с 14 сентября Нежин находится в "красной зоне" карантина.

Ранее сообщалось, что с сегодня в Украине действует новое карантинное зонирование. В частности, в так называемой "красной зоне" больше нет областных центров, поскольку на уровне правительства изменили критерии определения зоны с наиболее жесткими карантинными ограничениями.

Кроме того, за минувшие сутки в Украине подтвердили еще 2 675 случаев коронавируса.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Коронавирус Черниговская область карантин
NEWS
Назначен новый исполняющий обязанности директора ГБР
Инна Собораредактор ленты новостей Назначен новый исполняющий обязанности директора ГБР
DAILY
Дело Юрченко: как суд арестовал первого нардепа от "Слуги народа"
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Дело Юрченко: как суд арестовал первого нардепа от "Слуги народа"