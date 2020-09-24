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"Червона зона" різко зменшилася, але до неї повернувся Тернопіль

Новость на русском → Тернопіль, Четвер 24 вересня 2020 18:18
"Червона зона" різко зменшилася, але до неї повернувся Тернопіль Фото: карантин в Україні (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Згідно з новим карантинним зонуванням, так звана "червона зона" в Україні скоротилася до двох міст. При цьому до неї повернувся Тернопіль.

Про це у Telegram повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

Рішенням Державної комісії з ТЕБ та НС з 28 вересня в "червоній зоні" будуть тільки Тернопіль, який тижнем раніше вийшов з неї, і Бережани Тернопільської області.

У порівнянні з попереднім зонуванням, з "червоної зони" вийшли:

  • Чоп Закарпатської області
  • Самбірський і Пустомитівський райони Львівської області;
  • Заліщицький, Збаразький і Тернопільський райони Тернопільської області;
  • Славута та Волочиський район Хмельницької області;
  • Канів Черкаської області;
  • Герцаївський та Кельменецький райони Чернівецької області;
  • Ніжин та Носівський район Чернігівської області

Нагадаємо, цього тижня почали діяти нові обмеження для "червоної зони". Зокрема, забороняється робота громадського транспорту, кафе, ресторанів, а також відвідування навчальних закладів та соціальних установ.

При цьому "червона зона" не має закривати школи, рішення про це приймається разом з місцевими органами влади. Крім того, обмеження розглядаються індивідуально. Наприклад, цього тижня Ніжину дозволили запустити громадський транспорт.

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